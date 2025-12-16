Os brasileiros pretendem gastar mais com presentes no Natal de 2025 e apostam em escolhas práticas. Pesquisa da Ipsos aponta que seis em cada dez consumidores planejam desembolsar ao menos R$ 300 por pessoa, reforçando o peso da data para o comércio e para o orçamento familiar.

O levantamento mostra que o Natal continua centrado na família: 90% dos entrevistados comemoram a data em casa e 95% afirmam comprar presentes todos os anos. Companheiros, cônjuges e namorados lideram a lista de presenteados, citados por 77% dos participantes.