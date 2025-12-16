Os brasileiros pretendem gastar mais com presentes no Natal de 2025 e apostam em escolhas práticas. Pesquisa da Ipsos aponta que seis em cada dez consumidores planejam desembolsar ao menos R$ 300 por pessoa, reforçando o peso da data para o comércio e para o orçamento familiar.
O levantamento mostra que o Natal continua centrado na família: 90% dos entrevistados comemoram a data em casa e 95% afirmam comprar presentes todos os anos. Companheiros, cônjuges e namorados lideram a lista de presenteados, citados por 77% dos participantes.
Na forma de comprar, o consumidor combina canais. Cerca de 70% pesquisam preços em lojas físicas, enquanto quase 80% concluem as compras pela internet. A Black Friday também ganhou importância, com metade dos entrevistados aproveitando as promoções de novembro para antecipar as compras natalinas.
Roupas, produtos de cuidados pessoais, perfumes, brinquedos, jogos e acessórios de moda estão entre os itens mais procurados. A decisão de compra prioriza utilidade, agrado a quem recebe, frete grátis e facilidade de pagamento, deixando o preço e a posição social em segundo plano.
O estudo ouviu 278 pessoas acima de 18 anos, das classes A, B e C, de todas as regiões do país, entre 3 e 8 de dezembro. Projeções do varejo indicam que o Natal de 2025 pode ser o melhor dos últimos dez anos, com vendas estimadas entre R$ 72,7 bilhões e R$ 84,9 bilhões.