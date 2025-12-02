Dois cachorros caramelos encontraram um refúgio improvável contra o frio em Varginha, no Sul de Minas: o presépio montado na Câmara Municipal. A cena, registrada em vídeo e publicada nas redes sociais, rapidamente comoveu internautas e quem passou pelo local.

Os cachorrinhos se aninharam entre as peças da decoração natalina e até beberam água de uma bacia que compõe a montagem. O vídeo, que já soma mais de 30 mil visualizações, recebeu comentários que destacam o simbolismo do momento: para muitos, uma demonstração de acolhimento e ternura no período natalino.