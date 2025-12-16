16 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
HOSPEDAGEM

Novas regras de check-in e check-out entram em vigor; relembre

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Zoshua Colah/Unsplash
Diária de hotel passa a valer 24 horas com novas regras.
Diária de hotel passa a valer 24 horas com novas regras.

Entraram em vigor nessa segunda-feira (15) as novas normas do Ministério do Turismo que padronizam os procedimentos de check-in e check-out em hotéis, pousadas e hostels. A medida busca dar mais clareza aos direitos dos hóspedes e às obrigações dos estabelecimentos de hospedagem.

Relembre o caso: Entenda em 6 pontos as novas regras para hotéis e pousadas

A principal mudança define oficialmente a diária como um período de 24 horas. Com isso, fica vedada a cobrança por períodos fracionados sem aviso prévio e são corrigidas práticas comuns do mercado, como entradas no fim da tarde seguidas de saídas no início da manhã, apesar do pagamento integral da diária.

Pelas novas regras, o hóspede deve ter garantido, no mínimo, 21 horas efetivas de uso do quarto. O tempo destinado à limpeza e higienização, limitado a até três horas, precisa estar incluído nesse período, sem cobrança extra.

A portaria também determina que os horários de check-in e check-out sejam informados obrigatoriamente e com clareza, seja no site do hotel, em plataformas de reserva, no voucher ou no momento da contratação. Embora cada estabelecimento possa definir seus próprios horários, a falta de transparência pode caracterizar falha na prestação do serviço.

Taxas de early check-in e late check-out continuam permitidas, desde que informadas previamente e que não comprometam o tempo mínimo necessário para a organização do quarto. Isto é, a cobrança só é válida se respeitar as regras da diária.

Outra mudança relevante é a obrigatoriedade do registro digital do hóspede por meio da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). O preenchimento em papel deixa de ser padrão, permitindo o uso de pré-check-in online, QR Code ou links digitais, o que tende a agilizar o atendimento nas recepções.

Comentários

Comentários