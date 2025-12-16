Entraram em vigor nessa segunda-feira (15) as novas normas do Ministério do Turismo que padronizam os procedimentos de check-in e check-out em hotéis, pousadas e hostels. A medida busca dar mais clareza aos direitos dos hóspedes e às obrigações dos estabelecimentos de hospedagem.

A principal mudança define oficialmente a diária como um período de 24 horas. Com isso, fica vedada a cobrança por períodos fracionados sem aviso prévio e são corrigidas práticas comuns do mercado, como entradas no fim da tarde seguidas de saídas no início da manhã, apesar do pagamento integral da diária.