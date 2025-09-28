Entenda em 6 pontos as novas regras para hotéis e pousadas

O Ministério do Turismo publicou a Portaria nº 28 no dia 16 de setembro, estabelecendo novas normas para entrada, saída e serviços de limpeza em hotéis, pousadas e outros tipos de hospedagem no país. As mudanças, que começam a valer em 16 de dezembro, buscam modernizar o setor e garantir mais clareza para os clientes.

A principal mudança é que o cliente não precisa seguir um horário fixo para entrar ou sair do quarto. Cada hotel ou pousada define o check-in e o check-out, mas deve informar isto claramente já na contratação.

1. Tempo de espera