28 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CHECK-IN E CHECK-OUT

Entenda em 6 pontos as novas regras para hotéis e pousadas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil
Cada hotel ou pousada define o check-in e o check-out, mas deve informar isto claramente já na contratação.
Cada hotel ou pousada define o check-in e o check-out, mas deve informar isto claramente já na contratação.

O Ministério do Turismo publicou a Portaria nº 28 no dia 16 de setembro, estabelecendo novas normas para entrada, saída e serviços de limpeza em hotéis, pousadas e outros tipos de hospedagem no país. As mudanças, que começam a valer em 16 de dezembro, buscam modernizar o setor e garantir mais clareza para os clientes.

Leia mais: COP30: Governo vai acionar na Justiça hotéis com preços abusivos

A principal mudança é que o cliente não precisa seguir um horário fixo para entrar ou sair do quarto. Cada hotel ou pousada define o check-in e o check-out, mas deve informar isto claramente já na contratação.

1. Tempo de espera

Na primeira e última diária, o estabelecimento pode usar até 3 horas para arrumação e higienização antes da entrega do quarto. Esse tempo já está incluso no valor pago.

2. Diária de 24 horas

O preço da primeira e da última diária cobre 24 horas de uso, descontadas as até 3 horas de limpeza.

3. Serviços incluídos

Arrumação, troca de lençóis e toalhas são obrigatórios e não podem ser cobrados à parte. A frequência varia conforme o tipo de hospedagem, mas esses itens precisam ser garantidos.

4. Transparência

Os meios de hospedagem devem informar, antes da reserva, quais são os horários e condições.

5. Entrada antecipada ou saída depois do horário

Pode ser oferecida, desde que comunicada previamente e sem comprometer a organização dos quartos.

6. Fiscalização

O Ministério do Turismo é o responsável por fiscalizar o cumprimento das regras. Denúncias podem gerar processos administrativos e até multa para o estabelecimento.

*Fonte: Ministério do Turismo

Comentários

Comentários