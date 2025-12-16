Uma discussão familiar terminou em tragédia na noite de sábado (6), no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Um homem de 53 anos foi morto a tiros pelo próprio irmão, de 60, após desentendimento relacionado a um poste de iluminação.

Segundo a Guarda Municipal, os dois começaram a discutir na garagem da casa. Durante a briga, o autor dos disparos atirou contra o irmão, que tentou escapar correndo para dentro da casa. Mesmo ferida, a vítima foi atingida novamente por nove tiros disparados pela janela e morreu dentro do imóvel.