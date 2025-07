PM mata irmão e acerta tiro na própria mãe durante briga familiar

Na delegacia, ele confirmou a discussão e afirmou que o filho policial sacou a arma sem motivo aparente.

Mesmo hospitalizada, a mãe foi ouvida, e também disse ter presenciado a discussão e as cobranças por parte do marido e do outro filho contra o policial. Ela confirmou que ambos investiram fisicamente contra o soldado, no momento em que tentou intervir, ouviu os disparos, sendo atingida em seguida.

O boletim de ocorrência menciona que o morto passava por acompanhamento médico por um quadro de transtorno emocional.