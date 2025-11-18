A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o número do documento em todo o país usando apenas o CPF, já pode ser emitida em São Paulo. A mudança substitui o RG tradicional, que só poderá ser usado até 2032. A partir da implantação, a CIN passa a ser o documento oficial de identificação no Brasil física e digital.

A seguir, veja onde tirar a CIN no estado de São Paulo, quem pode solicitar, o que levar e como funcionam os prazos.

Para quem vive em outros estados, ao final do texto o leitor encontra a indicação para o link oficial do governo federal com os pontos de emissão no restante do país.

O que é a CIN e para que serve