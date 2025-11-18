A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o número do documento em todo o país usando apenas o CPF, já pode ser emitida em São Paulo. A mudança substitui o RG tradicional, que só poderá ser usado até 2032. A partir da implantação, a CIN passa a ser o documento oficial de identificação no Brasil física e digital.
A seguir, veja onde tirar a CIN no estado de São Paulo, quem pode solicitar, o que levar e como funcionam os prazos.
Para quem vive em outros estados, ao final do texto o leitor encontra a indicação para o link oficial do governo federal com os pontos de emissão no restante do país.
O que é a CIN e para que serve
A Carteira de Identidade Nacional é o novo documento padrão brasileiro, com número único nacional (o CPF), QR Code para checagem de autenticidade e versão digital pelo app Gov.br. Também pode ser usada como documento de viagem nos países do Mercosul e reduz fraudes ao unificar os cadastros de identificação.
Quem pode emitir
Podem solicitar a 1ª via: nascidos no Brasil, filhos de brasileiros nascidos no exterior com registro de nascimento, naturalizados brasileiros e estrangeiros com Título de Igualdade. A primeira via é gratuita.
Onde fazer a CIN em São Paulo
A emissão é realizada pelos serviços oficiais do governo paulista.
Agendamento obrigatório pelos canais:
-
-
Totens de autoatendimento do Poupatempo
WhatsApp do Poupatempo
Aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR (Android e iOS)
Atendimento presencial:
-
Postos do Poupatempo
-
Unidades do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), na capital.
Duração: cerca de 15 minutos.
Prazo de emissão: até 22 dias úteis.
Retirada no mesmo local ou envio pelos Correios.
Regras para fotografia
É proibido sorrir. Não usar roupa branca ou muito clara. Nada na cabeça, exceto por razões médicas ou religiosas, com comprovante. Óculos escuros só para pessoas com deficiência visual, mediante laudo. Farda militar é permitida sem insígnias aparentes.
Documentos aceitos
Certidões impressas devem seguir o modelo oficial e não podem estar plastificadas. Cópias autenticadas são aceitas. Certidão digital em PDF assinado digitalmente é válida, desde que verificada no Portal do Registro Civil. Nenhum documento pode estar rasurado, rasgado ou ilegível.
CIN digital
Após a emissão da via física, o cidadão pode acessar a versão digital pelo aplicativo Gov.br, em “Carteira de Documentos”, disponível para Android e iOS.
Em outros estados
A CIN está em implantação nacional. Para consultar onde emitir fora de SP, acesse o link oficial do governo federal.