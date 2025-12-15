Nick Reiner, filho mais novo do ator e cineasta Rob Reiner, foi preso e autuado sob suspeita de assassinar os próprios pais após serem encontrados mortos dentro da casa da família, em Los Angeles (EUA), no domingo (15). A informação foi confirmada pela polícia local nesta segunda-feira.

De acordo com o chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), Jim McDonnell, Nick foi detido e permanece sob custódia sem direito a fiança. As autoridades atenderam a um chamado no início da tarde de domingo e localizaram Rob Reiner e Michele Singer Reiner já sem vida. Uma fonte próxima à família informou que ambos apresentavam ferimentos causados por arma branca.