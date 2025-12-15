16 de dezembro de 2025
LOS ANGELES

Filho caçula de Rob Reiner é preso suspeito de matar os pais

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/NBC News
Nick Reiner, de 32 anos, já falou publicamente sobre seu histórico de dependência química.

Nick Reiner, filho mais novo do ator e cineasta Rob Reiner, foi preso e autuado sob suspeita de assassinar os próprios pais após serem encontrados mortos dentro da casa da família, em Los Angeles (EUA), no domingo (15). A informação foi confirmada pela polícia local nesta segunda-feira.

Leia mais: Ator Rob Reiner e esposa são encontrados mortos; filho é suspeito

De acordo com o chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), Jim McDonnell, Nick foi detido e permanece sob custódia sem direito a fiança. As autoridades atenderam a um chamado no início da tarde de domingo e localizaram Rob Reiner e Michele Singer Reiner já sem vida. Uma fonte próxima à família informou que ambos apresentavam ferimentos causados por arma branca.

Até o momento, não há confirmação se Nick Reiner conta com defesa jurídica constituída.

A morte de Rob Reiner, nome consagrado de Hollywood como ator, produtor e diretor, causou forte comoção no meio artístico e entre fãs ao redor do mundo. Ele construiu carreira de destaque sobretudo nas décadas de 1980 e 1990.

Nick Reiner, de 32 anos, já falou publicamente sobre seu histórico de dependência química, iniciado ainda na adolescência. Em entrevista concedida em 2016, relatou períodos em situação de rua e múltiplas internações para tratamento contra o vício, que começou quando ele tinha 15 anos.

Essas vivências pessoais inspiraram o filme Being Charlie (2016), dirigido por Rob Reiner e coescrito por Nick. O longa aborda a trajetória de um jovem que enfrenta a dependência química e sucessivas passagens por clínicas de reabilitação. Em entrevistas anteriores, Rob Reiner e Michele Singer relataram que a obra foi diretamente influenciada pelas dificuldades enfrentadas pela família ao lidar com o problema do filho.

*Com informações do NBC News

