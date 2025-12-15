O diretor e ator Rob Reiner e a esposa, Michele Reiner, foram encontrados mortos, com ferimentos de faca, na casa onde moravam, em Los Angeles (EUA), neste domingo (15). As autoridades tratam o caso como possível homicídio e abriram investigação para apurar as circunstâncias das mortes.

Logo após a confirmação do caso, a revista People afirmou ter ouvido fontes próximas à família que apontam o filho do casal, Nick Reiner, como o autor das mortes. Segundo esses relatos, ele está vivo e vem sendo questionado pela polícia, mas até o momento não houve confirmação oficial das autoridades nem registro de prisões.