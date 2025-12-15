O diretor e ator Rob Reiner e a esposa, Michele Reiner, foram encontrados mortos, com ferimentos de faca, na casa onde moravam, em Los Angeles (EUA), neste domingo (15). As autoridades tratam o caso como possível homicídio e abriram investigação para apurar as circunstâncias das mortes.
Logo após a confirmação do caso, a revista People afirmou ter ouvido fontes próximas à família que apontam o filho do casal, Nick Reiner, como o autor das mortes. Segundo esses relatos, ele está vivo e vem sendo questionado pela polícia, mas até o momento não houve confirmação oficial das autoridades nem registro de prisões.
A polícia informou que um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos foram encontrados sem vida no imóvel, localizado em um bairro nobre da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h30 para prestar atendimento médico, mas ambos já estavam mortos quando as equipes chegaram.
Familiares confirmaram as mortes e pediram privacidade. A causa ainda será determinada pelo instituto médico-legal.
Rob Reiner era um dos nomes mais influentes do cinema americano, responsável por filmes consagrados. Também ficou conhecido por seu ativismo político e social ao longo de décadas. Michele Reiner atuava como fotógrafa, atriz e produtora.
A morte do casal produziu forte comoção em Hollywood e motivou homenagens de artistas e lideranças políticas dos Estados Unidos.
*Com informações da BBC e People