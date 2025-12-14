A Justiça autorizou na última sexta-feira o leilão dos bens apreendidos da influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, como carros de luxo, eletrônicos e maquinário agrícola. Karol Digital, como é conhecida, é suspeita de movimentar R$ 217 milhões com jogos ilegais.

Os carros de luxo de Karol Digital farão parte do leilão. Um Mclaren Artura, de R$ 3 milhões, e um Porsche avaliado em R$ 979 mil foram apreendidos em uma operação policial em agosto, quando a influenciadora foi presa na Operação Fraus, da Polícia Civil.

Os bens estão sob custódia do Estado. A alienação antecipada servirá para "evitar a deterioração e a desvalorização do patrimônio apreendido", disse em nota a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. A demora processual "não pode resultar na perda do valor dos ativos, sobretudo quando já demonstrada a dificuldade de manutenção e o risco concreto de desvalorização."