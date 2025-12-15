O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chega ao fim de 2025 com o maior índice de aprovação registrado ao longo do ano. Levantamento divulgado nesta segunda-feira (15) aponta que 64,6% dos eleitores avaliam positivamente a gestão municipal.

Leia mais: Desigualdade em São Paulo está entre as maiores do país

Os dados fazem parte de pesquisa realizada no início de dezembro e mostram crescimento contínuo da aprovação ao longo do ano. Em março, o percentual era de 59,9%, subiu para 63% em outubro e alcançou o patamar mais alto no último mês do ano. A desaprovação ficou em 32,8%.