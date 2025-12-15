O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chega ao fim de 2025 com o maior índice de aprovação registrado ao longo do ano. Levantamento divulgado nesta segunda-feira (15) aponta que 64,6% dos eleitores avaliam positivamente a gestão municipal.
Os dados fazem parte de pesquisa realizada no início de dezembro e mostram crescimento contínuo da aprovação ao longo do ano. Em março, o percentual era de 59,9%, subiu para 63% em outubro e alcançou o patamar mais alto no último mês do ano. A desaprovação ficou em 32,8%.
O apoio ao prefeito é mais expressivo entre os homens, com aprovação de 67,5%. Entre os eleitores com 60 anos ou mais, o índice chega a 66,7%. A avaliação positiva também é maior entre pessoas com ensino fundamental, grupo em que a aprovação atinge 69,1%. Já entre entrevistados com ensino superior, o índice é menor, com 58,5%.
A pesquisa ouviu 1.250 eleitores da cidade de São Paulo, com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.