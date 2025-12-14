O Corinthians viu o Cruzeiro fazer 2 a 1 e devolver a vantagem do jogo de ida, mas mostrou eficiência nos pênaltis diante de uma Neo Química Arena lotada, venceu os mineiros de maneira dramática e garantiu vaga na final da Copa do Brasil.

Cássio tentou, mas Hugo Souza acabou como herói da noite ao defender duas cobranças da série, que terminou em 5 a 4 para os paulistas. Gabigol, por outro lado, frustrou os cruzeirenses ao desperdiçar a penalidade da vitória e gerou as batidas alternadas.

Com bola rolando, Arroyo marcou duas vezes para os mineiros, e Bidu levou a decisão às penalidades. Nos pênaltis, melhor para o alvinegro, que só perdeu um pênalti com Yuri Alberto.