Ao menos 37 pessoas morreram e 26 se feriram no grave acidente envolvendo um ônibus lotado na região de Arequipa, sul do Peru. O veículo caiu de uma ribanceira na madrugada desta quarta-feira (12), após colidir com uma caminhonete na altura do quilômetro 780 da Rodovia Panamericana Sul. As informações são da RTVE.

Segundo o diretor regional de Saúde de Arequipa, Walter Oporto, 36 pessoas morreram no local e uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Entre os feridos, três estão em estado grave.