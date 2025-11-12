12 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACIDENTE GRAVÍSSIMO

Peru: Ônibus cai em barranco e deixa ao menos 37 mortos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Camana GO/Facebook
Entre os feridos, três estão em estado grave.
Entre os feridos, três estão em estado grave.

Ao menos 37 pessoas morreram e 26 se feriram no grave acidente envolvendo um ônibus lotado na região de Arequipa, sul do Peru. O veículo caiu de uma ribanceira na madrugada desta quarta-feira (12), após colidir com uma caminhonete na altura do quilômetro 780 da Rodovia Panamericana Sul. As informações são da RTVE.

Leia mais: Ônibus com 46 passageiros tomba na BR-230 nesta madrugada

Segundo o diretor regional de Saúde de Arequipa, Walter Oporto, 36 pessoas morreram no local e uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Entre os feridos, três estão em estado grave.

Equipes de resgate e policiais trabalharam no local, uma área de difícil acesso, para retirar corpos e prestar atendimento às vítimas. As causas exatas do acidente são investigadas, mas autoridades locais suspeitam de excesso de velocidade e más condições da estrada.

Comentários

Comentários