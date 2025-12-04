Quatro dias após o início do apagão causado pela passagem de um ciclone extratropical, quase 200 mil imóveis ainda enfrentam a falta de energia elétrica no estado de São Paulo na manhã deste domingo (14).

No quinto apagão a atingir a capital paulista e a região metropolitana em pouco mais de dois anos, desde novembro de 2023, o número total de afetados é de 179.778 nas primeiras horas de domingo.

Na capital, a falha atinge 134.873 clientes. Moradores que ainda não haviam sido afetados passaram a relatar falta de luz na madrugada de sábado (13), quando um novo temporal atingiu a cidade.