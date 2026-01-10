Uma mãe do Reino Unido fez um alerta após o filho sobreviver por pouco a uma infecção rara e grave que quase o matou. Martine Purdy contou que acreditava que o menino, Franki, então com 11 anos, tinha apenas uma infecção no peito, mas o quadro evoluiu rapidamente e ele chegou ao hospital com apenas uma hora de vida, segundo os médicos.

Moradora de Nottingham, Martine disse que os sintomas iniciais eram leves: dor na perna, cansaço, febre baixa e uma infecção respiratória que já durava cerca de cinco semanas. Na manhã seguinte, ela encontrou o filho sentado na cama, com os dedos curvados para trás e emitindo um som estranho, sem conseguir reagir.

Franki foi levado às pressas para o hospital, onde foi colocado em coma induzido e diagnosticado com uma forma rara e potencialmente fatal de meningite bacteriana com sepse, conhecida como meningoencefalite. Os médicos explicaram que a infecção no peito provavelmente se espalhou para o cérebro.