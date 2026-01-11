Dois adolescentes ficaram feridos em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (10), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Eles estavam em uma motocicleta que trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle em uma curva e caiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a queda, os jovens foram arrastados e atingidos por um carro. O piloto da moto, de 15 anos, sofreu traumatismo craniano grave, fratura no fêmur e ferimentos profundos na perna, sendo socorrido em estado gravíssimo. O adolescente de 16 anos, que estava na garupa, teve ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas a hospitais da capital: o garoto mais novo ao Hospital do Trabalhador e o outro ao Hospital Evangélico Mackenzie. Um médico do Siate destacou a gravidade do caso e fez um alerta sobre excesso de velocidade e riscos no trânsito envolvendo adolescentes.