A atriz Titina Medeiros morreu neste domingo (11), aos 49 anos, em Natal. Conhecida por papéis em novelas da TV Globo, como Cheias de Charme e No Rancho Fundo, ela enfrentava um câncer no pâncreas.

Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, Titina - nome artístico de Izabel Cristina de Medeiros -foi criada em Acari e construiu trajetória marcada pela atuação no teatro, televisão e cinema. Além das novelas, integrou grupos teatrais potiguares como o Casa de Zoé e o Candeia, nos quais também atuava como diretora.

O reconhecimento nacional veio em 2012, com a personagem Socorro, a “personal colega” de Chayene, em Cheias de Charme. Depois disso, participou de produções como Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes, Mar do Sertão e No Rancho Fundo.