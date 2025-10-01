Mulher que 'não viaja com petistas' é retirada de avião; VÍDEO

Uma passageira envolta na bandeira do Brasil foi retirada dum voo da GOL nessa terça-feira (30), após xingar outros clientes e se recusar a seguir viagem porque "não viaja com petistas". O avião, que partia do Rio de Janeiro com destino a Brasília, teve de atrasar a decolagem por causa da confusão.
Leia mais: VÍDEO mostra brasileira expulsa da cabine de avião após invadi-la
Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a mulher gritando ofensas como: “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”. Uma passageira relatou que ela se identificava como bolsonarista e se recusava a viajar com “petistas”. A certa altura, a mulher deita no chão da aeronave, até que agentes da Polícia Federal chegassem e interviessem.
Apesar dos ataques, não havia ninguém com símbolos do PT no voo. Após a retirada, passageiros comemoraram a ação.
Em nota, a GOL confirmou que a cliente apresentou “comportamento inadequado” durante o embarque do voo e destacou que a tripulação seguiu os protocolos de segurança ao acionar a PF.
A confusão causou atrasos e perda de conexão.
*Com informações do Metrópoles