Mulher que 'não viaja com petistas' é retirada de avião; VÍDEO

Uma passageira envolta na bandeira do Brasil foi retirada dum voo da GOL nessa terça-feira (30), após xingar outros clientes e se recusar a seguir viagem porque "não viaja com petistas". O avião, que partia do Rio de Janeiro com destino a Brasília, teve de atrasar a decolagem por causa da confusão.

Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a mulher gritando ofensas como: “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”. Uma passageira relatou que ela se identificava como bolsonarista e se recusava a viajar com “petistas”. A certa altura, a mulher deita no chão da aeronave, até que agentes da Polícia Federal chegassem e interviessem.