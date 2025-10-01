01 de outubro de 2025
DESEJO ATENDIDO

Mulher que 'não viaja com petistas' é retirada de avião; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook
Apesar dos ataques, não havia ninguém com símbolos do PT no voo.

Uma passageira envolta na bandeira do Brasil foi retirada dum voo da GOL nessa terça-feira (30), após xingar outros clientes e se recusar a seguir viagem porque "não viaja com petistas". O avião, que partia do Rio de Janeiro com destino a Brasília, teve de atrasar a decolagem por causa da confusão.

Leia mais: VÍDEO mostra brasileira expulsa da cabine de avião após invadi-la

Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a mulher gritando ofensas como: “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”. Uma passageira relatou que ela se identificava como bolsonarista e se recusava a viajar com “petistas”. A certa altura, a mulher deita no chão da aeronave, até que agentes da Polícia Federal chegassem e interviessem.

Apesar dos ataques, não havia ninguém com símbolos do PT no voo. Após a retirada, passageiros comemoraram a ação.

Em nota, a GOL confirmou que a cliente apresentou “comportamento inadequado” durante o embarque do voo e destacou que a tripulação seguiu os protocolos de segurança ao acionar a PF.

A confusão causou atrasos e perda de conexão.

*Com informações do Metrópoles

