VÍDEO

Queda de avião mata 6 pessoas; cantor está entre as vítimas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/X
O avião não conseguiu ganhar altitude, ultrapassou a pista em alta velocidade e cai
Seis pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em uma área rural do departamento de Boyacá, na Colômbia, na tarde de sábado (10). Entre as vítimas está o cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, conforme confirmaram autoridades locais.

A aeronave privada havia decolado do aeródromo de Paipa com destino a Medellín quando apresentou problemas logo após a saída. O avião não conseguiu ganhar altitude, ultrapassou a pista em alta velocidade e caiu nas proximidades de uma área de vegetação, sendo atingido por um incêndio.

Além do artista, morreram o piloto Hernando Torres e os passageiros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio e Weisman Mora, integrantes da equipe de Yeison Jiménez. A promotoria colombiana abriu investigação para apurar as causas do acidente. Os corpos foram encaminhados a Bogotá para exames de identificação.

*Com informações do Univision

