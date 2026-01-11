Seis pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em uma área rural do departamento de Boyacá, na Colômbia, na tarde de sábado (10). Entre as vítimas está o cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, conforme confirmaram autoridades locais.

A aeronave privada havia decolado do aeródromo de Paipa com destino a Medellín quando apresentou problemas logo após a saída. O avião não conseguiu ganhar altitude, ultrapassou a pista em alta velocidade e caiu nas proximidades de uma área de vegetação, sendo atingido por um incêndio.

Além do artista, morreram o piloto Hernando Torres e os passageiros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio e Weisman Mora, integrantes da equipe de Yeison Jiménez. A promotoria colombiana abriu investigação para apurar as causas do acidente. Os corpos foram encaminhados a Bogotá para exames de identificação.