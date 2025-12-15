O australiano Ahmed al Ahmed, de 43 anos, conhecido como o “herói de Bondi”, apareceu numa imagem divulgada nesta segunda-feira (15) após passar por cirurgia. Ele está internado em Sydney e recebeu a visita do governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, depois de ter desarmado um dos atiradores durante o ataque a tiros na praia de Bondi, no domingo (14).
Ahmed ganhou notoriedade após a circulação do vídeo que mostra o momento em que ele se aproxima por trás de um dos agressores, o derruba e toma a arma usada no atentado. Segundo familiares, ele foi atingido no braço e na mão, mas apresenta boa recuperação.
Em publicação nas redes sociais, o governador Chris Minns compartilhou a foto ao lado de Ahmed no hospital e destacou o ato de coragem. Ele afirmou que a atitude do australiano evitou um número ainda maior de mortes e agradeceu, em nome da população do estado, pelo risco assumido para salvar outras pessoas.
O gesto também teve repercussão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou Ahmed como “uma pessoa muito, muito corajosa”.
Uma campanha de arrecadação criada em uma plataforma online para auxiliar na recuperação de Ahmed superou 1,2 milhão de dólares australianos em poucas horas. Entre as doações, a maior partiu do bilionário Bill Ackman, que contribuiu com quase 100 mil dólares australianos.
O ataque foi cometido durante evento de Hanukkah num dos pontos turísticos mais movimentados de Sydney e deixou 16 mortos, incluindo um dos atiradores, além de 42 feridos. As vítimas tinham entre 10 e 87 anos.
As investigações indicam que Naveed Akram, de 24 anos, e seu pai, Sajid Akram, de 50, afirmaram a parentes que iriam pescar, mas abriram fogo a partir de uma passarela próxima à praia. Sajid foi desarmado por Ahmed, que não atirou contra ele. Naveed continuou os disparos e atingiu Ahmed duas vezes. Sajid morreu após intervenção policial, enquanto o filho permanece em estado crítico.