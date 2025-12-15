O australiano Ahmed al Ahmed, de 43 anos, conhecido como o “herói de Bondi”, apareceu numa imagem divulgada nesta segunda-feira (15) após passar por cirurgia. Ele está internado em Sydney e recebeu a visita do governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, depois de ter desarmado um dos atiradores durante o ataque a tiros na praia de Bondi, no domingo (14).

Ahmed ganhou notoriedade após a circulação do vídeo que mostra o momento em que ele se aproxima por trás de um dos agressores, o derruba e toma a arma usada no atentado. Segundo familiares, ele foi atingido no braço e na mão, mas apresenta boa recuperação.