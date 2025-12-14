Ao menos 12 pessoas morreram e 29 ficaram feridas neste domingo (14) em um tiroteio durante um festival judaico na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, informou a polícia. Um dos atiradores está entre os mortos e o segundo suspeito foi ferido e está em estado crítico.

O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, afirma que o ataque foi planejado para atingir a comunidade judaica de Sydney. Hoje foi o primeiro dia do festival judaico de Hanukkah. Alex Ryvchin, co-diretor executivo do Conselho Executivo da Comunidade Judaica Australiana, disse em entrevista à “Sky News” que seu assessor de imprensa foi ferido no ataque.

Polícia diz que não há mais perigo, mas pede que a população evite a área. Até o momento, não há relatos de outros disparos em Sydney.