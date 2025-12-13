O ator norte-americano Peter Greene, conhecido por interpretar antagonistas em filmes cult dos anos 1990 como Pulp Fiction e O Máskara, foi encontrado morto na última sexta-feira (12 de dezembro de 2025) em seu apartamento no bairro do Lower East Side, em Manhattan, Nova York. Ele tinha 60 anos de idade.
De acordo com informações confirmadas por seu agente, Gregg Edwards, ao site Deadline, autoridades foram acionadas depois que vizinhos notaram música tocando continuamente no apartamento por mais de um dia, o que levou à entrada dos policiais e à constatação de que Greene estava inconsciente e foi declarado morto no local. Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada e segue sob investigação.
Greene ganhou reconhecimento internacional por suas interpretações intensas de vilões, especialmente como Zed, o guarda sádico em Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino, e Dorian Tyrell, o chefe do crime em O Máskara (1994), ao lado de Jim Carrey e Cameron Diaz.
Ao longo de sua carreira, que ultrapassou três décadas, ele acumulou quase 100 créditos em cinema e televisão, com participações em filmes como Um Tira Muito Suspeito (Blue Streak, 1999) e Training Day (2001), além de trabalhos em séries de TV.
Além de seu trabalho no cinema, Greene estava envolvido em projetos futuros, incluindo o longa Mascots, com Mickey Rourke, e um documentário intitulado From the American People: The Withdrawal of USAID, no momento de sua morte.
Seu agente e colegas o lembraram como um profissional dedicado e pessoa de grande coração, destacando que ele enfrentou desafios ao longo da vida, mas cultivou relações fortes no meio artístico. Greene deixa uma irmã e um irmão.