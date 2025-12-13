O ator norte-americano Peter Greene, conhecido por interpretar antagonistas em filmes cult dos anos 1990 como Pulp Fiction e O Máskara, foi encontrado morto na última sexta-feira (12 de dezembro de 2025) em seu apartamento no bairro do Lower East Side, em Manhattan, Nova York. Ele tinha 60 anos de idade.

De acordo com informações confirmadas por seu agente, Gregg Edwards, ao site Deadline, autoridades foram acionadas depois que vizinhos notaram música tocando continuamente no apartamento por mais de um dia, o que levou à entrada dos policiais e à constatação de que Greene estava inconsciente e foi declarado morto no local. Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada e segue sob investigação.

Greene ganhou reconhecimento internacional por suas interpretações intensas de vilões, especialmente como Zed, o guarda sádico em Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino, e Dorian Tyrell, o chefe do crime em O Máskara (1994), ao lado de Jim Carrey e Cameron Diaz.