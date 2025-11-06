O ex-deputado estadual Paulo Frateschi, de 75 anos, foi morto a facadas nesta quinta-feira (6), em São Paulo, pelo próprio filho durante um surto na casa da família, na Lapa. A Polícia Militar prendeu o agressor, que também feriu a mãe, que sobreviveu. As informações são do G1.

Frateschi foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O local do crime foi isolado para perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.