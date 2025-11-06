06 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ESFAQUEADO

Ex-deputado do PT, Paulo Frateschi é morto pelo filho em SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais via RICtv
A Polícia Militar prendeu o agressor, que também feriu a mãe, que sobreviveu.
A Polícia Militar prendeu o agressor, que também feriu a mãe, que sobreviveu.

O ex-deputado estadual Paulo Frateschi, de 75 anos, foi morto a facadas nesta quinta-feira (6), em São Paulo, pelo próprio filho durante um surto na casa da família, na Lapa. A Polícia Militar prendeu o agressor, que também feriu a mãe, que sobreviveu. As informações são do G1.

Leia mais: Após ataque de fúria, filho mata o pai esfaqueado

Frateschi foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O local do crime foi isolado para perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do ex-parlamentar, destacando sua “coragem, integridade e compromisso com a luta por um país mais justo”.

Paulo Frateschi foi uma das figuras mais atuantes do PT paulista nas décadas de 1980 e 1990. Além de deputado estadual, foi presidente do diretório estadual do partido e assessor especial da Presidência da República. Sua trajetória política foi marcada pela defesa da inclusão social e do fortalecimento das bases populares.

O ex-deputado já havia enfrentado grandes tragédias pessoais: perdeu dois filhos em acidentes de carro, em 2002 e 2003.

Comentários

Comentários