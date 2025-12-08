A polícia de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (8), um dos suspeitos de invadir a Biblioteca Mário de Andrade, no Centro da capital, e roubar 13 obras de arte. O homem foi localizado em uma casa no bairro da Mooca, na Zona Leste.

O preso foi identificado como Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, que tem antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas. Um segundo envolvido já foi identificado, mas está foragido.