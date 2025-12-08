A polícia de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (8), um dos suspeitos de invadir a Biblioteca Mário de Andrade, no Centro da capital, e roubar 13 obras de arte. O homem foi localizado em uma casa no bairro da Mooca, na Zona Leste.
Leia mais: Prefeitura aciona Interpol para evitar que obras deixem o país
O preso foi identificado como Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, que tem antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas. Um segundo envolvido já foi identificado, mas está foragido.
As imagens do sistema de câmeras Smart Sampa ajudaram na identificação dos suspeitos. Os vídeos mostram a dupla caminhando pelas ruas do Centro carregando as gravuras no dia do crime. Também foi apreendido o veículo usado na fuga, que passará por perícia.
Segundo a Secretaria de Cultura, foram levadas oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari, todas pertencentes à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”. O valor do seguro não foi divulgado.
A prefeitura acionou a Polícia Federal e a Interpol para impedir que as obras deixem o país. Até o momento, as gravuras ainda não foram recuperadas.
*Com informações do G1