OUTRO ESTÁ FORAGIDO

Suspeito é preso por roubo de obras de Matisse e Portinari em SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
O preso foi identificado como Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, que tem antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas.

A polícia de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (8), um dos suspeitos de invadir a Biblioteca Mário de Andrade, no Centro da capital, e roubar 13 obras de arte. O homem foi localizado em uma casa no bairro da Mooca, na Zona Leste.

Leia mais: Prefeitura aciona Interpol para evitar que obras deixem o país

O preso foi identificado como Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, que tem antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas. Um segundo envolvido já foi identificado, mas está foragido.

As imagens do sistema de câmeras Smart Sampa ajudaram na identificação dos suspeitos. Os vídeos mostram a dupla caminhando pelas ruas do Centro carregando as gravuras no dia do crime. Também foi apreendido o veículo usado na fuga, que passará por perícia.

Segundo a Secretaria de Cultura, foram levadas oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari, todas pertencentes à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”. O valor do seguro não foi divulgado.

A prefeitura acionou a Polícia Federal e a Interpol para impedir que as obras deixem o país. Até o momento, as gravuras ainda não foram recuperadas.

*Com informações do G1

