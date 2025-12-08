A prefeitura de São Paulo acionou a Interpol, a polícia internacional, por conta das obras de Portinari e Matisse roubadas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Vídeos mostram os dois homens carregando o que seriam os itens roubados nas mãos.

Medida tenta evitar que os criminosos consigam enviar as gravuras para fora do país. A Prefeitura de São Paulo comunicou a Interpol através da Polícia Federal sobre o roubo.