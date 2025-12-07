A prefeitura de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, confirmou um caso de intoxicação por metanol nesta sexta-feira (5). A substância teria sido consumida em doses de licor, segundo o relato do paciente.

Leia mais: Estado de SP confirma 10ª morte por intoxicação com metanol

Este é o primeiro caso de intoxicação confirmado no município de Mauá. Segundo o último boletim epidemiológico sobre a crise de adulteração de bebidas, um total de 10 mortes foram confirmadas no estado de São Paulo e outros 49 casos de intoxicação.