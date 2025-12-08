A aposentada Solange Therezinha de Almeida e Albuquerque Azevedo Marques, de 89 anos, morreu atropelada pela empresária Gabriela Castellani Pinto, de 46 anos, que dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança.

Leia mais: Motorista bêbado atropela e arrasta criança; VÍDEO

A vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida. Foi socorrida por pessoas que estavam no local, mas morreu em decorrência de traumatismo craniano.