A aposentada Solange Therezinha de Almeida e Albuquerque Azevedo Marques, de 89 anos, morreu atropelada pela empresária Gabriela Castellani Pinto, de 46 anos, que dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança.
Leia mais: Motorista bêbado atropela e arrasta criança; VÍDEO
A vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida. Foi socorrida por pessoas que estavam no local, mas morreu em decorrência de traumatismo craniano.
A motorista, esposa de secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo (Cidadania), é formada em Direito. Levada à delegacia, confessou ter atropelado a idosa. Segundo a polícia, após a colisão, ela entregou o veículo a um homem identificado como Paulo Figueiredo.
O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes por falta de habilitação e por o atropelamento ter sido sobre a faixa. A empresária responderá ao processo em liberdade.
*Com informações do SBT News