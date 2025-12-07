Um militar do Exército de 26 anos matou a tiros um homem após ser assaltado na orla da praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 6h de sábado (6) e foi registrado como morte em legítima defesa.

Segundo o relato do militar à polícia, o suspeito anunciou o assalto dizendo estar armado e levou o celular, o relógio e uma corrente. Após a entrega dos pertences, o cabo afirmou ter feito disparo de advertência em direção ao mar.

Ainda de acordo com o depoimento, o suspeito tentou fugir e levou a mão à cintura, o que levou o militar a efetuar outros disparos. Imagens mostram o momento em que o homem foi atingido enquanto corria. Uma faca foi encontrada com ele.