O cantor Amauri Prudêncio de Lima, conhecido como Mauri e irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (7) após grave acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no interior de São Paulo.
Mauri integrava há 35 anos uma dupla sertaneja com outro irmão, Maurício. A colisão aconteceu no km 372,7 da rodovia, no sentido São Paulo, e envolveu um caminhão, uma caminhonete e a van que transportava a equipe dos artistas.
Além do cantor, um integrante da equipe também morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas, cinco delas com ferimentos moderados e uma com lesões leves. Maurício, segundo a assessoria, não sofreu ferimentos graves e está sob cuidados.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a van colidiu na traseira de um caminhão. A causa do acidente é investigada. Durante o atendimento da ocorrência, houve bloqueios na pista que causaram cerca de 17km de congestionamento.
Mauri tinha 55 anos, era natural de Mauá (SP) e morava em Indaiatuba. No sábado, ele e o irmão se apresentaram em Curitiba e voltavam para casa quando sofreram o acidente.
A assessoria de Chitãozinho e Xororó emitiu nota sobre o acidente e morte do irmão, leia:
