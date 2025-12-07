O cantor Amauri Prudêncio de Lima, conhecido como Mauri e irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (7) após grave acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no interior de São Paulo.

Mauri integrava há 35 anos uma dupla sertaneja com outro irmão, Maurício. A colisão aconteceu no km 372,7 da rodovia, no sentido São Paulo, e envolveu um caminhão, uma caminhonete e a van que transportava a equipe dos artistas.

Além do cantor, um integrante da equipe também morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas, cinco delas com ferimentos moderados e uma com lesões leves. Maurício, segundo a assessoria, não sofreu ferimentos graves e está sob cuidados.