A professora Luana Leal Silva Rocha, de 25 anos, sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo quando seu namorado, de 19 anos, jogou gasolina e incendiou seu corpo. O caso aconteceu no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG), na tarde de sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, a jovem relatou que foi atacada durante uma discussão. Ainda consciente, ela contou que o rapaz usou o galão de gasolina e ateou fogo nela. Um recipiente com vestígios do combustível foi encontrado e recolhido pela perícia.

Moradores prestaram socorro e levaram a vítima para o posto de saúde local. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, onde permanece em estado grave na UTI, aguardando vaga em um hospital especializado em queimaduras. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.