Entre as exigências apresentadas por Flávio está a defesa de anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o encontro, foram convidados líderes do PL, União Brasil, Progressistas e Republicanos. Apenas Valdemar Costa Neto, do PL, não teria rejeitado o convite formalmente.

A reunião convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com líderes de partidos de centro acabou esvaziada nesta segunda-feira (8), após a maioria dos convidados recusar o encontro, apurou o portal Metrópoles. O senador pretendia discutir sua pré-candidatura à Presidência e suas condições para abrir mão da disputa.

Segundo apurado, os demais alegaram compromissos de agenda. Ciro Nogueira, do PP, foi o primeiro a declinar, mas indicou que pretende conversar com o senador posteriormente. Integrantes do União Brasil e do Republicanos também não confirmaram presença.

Diante do esvaziamento, Flávio teria convidado os líderes para jantar em sua residência, em Brasília. Desde que anunciou a intenção de disputar o Planalto, ele tenta atrair partidos de centro, mas enfrenta resistência. Parte desse grupo tem preferência pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Após o anúncio da pré-candidatura, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, divulgou nota defendendo afastamento da polarização e a busca por diálogo na eleição de 2026.