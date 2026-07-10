O menino de três anos que morreu após ser espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), sofreu afundamento do crânio, deslocamento do coração e fratura no fêmur, segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O pai afirmou em depoimento que agrediu o filho porque a criança não lhe deu "bom dia".

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De acordo com a delegada Luana Medeiros, uma das médicas que atendeu o menino relatou que a violência das agressões provocou o deslocamento do coração e o afundamento do crânio. A profissional também informou que as lesões não são compatíveis apenas com os socos e a batida na cabeça descritos pelo suspeito.