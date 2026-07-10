10 de julho de 2026
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EXTREMA VIOLÊNCIA

Pai afundou crânio e deslocou coração do filhinho de 3 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
O pai afirmou em depoimento que agrediu o filho porque a criança não lhe deu 'bom dia'.
O pai afirmou em depoimento que agrediu o filho porque a criança não lhe deu 'bom dia'.

O menino de três anos que morreu após ser espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), sofreu afundamento do crânio, deslocamento do coração e fratura no fêmur, segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O pai afirmou em depoimento que agrediu o filho porque a criança não lhe deu "bom dia".

Relembre o caso: Menino não dá bom dia e apanha do pai até ser internado na UTI

De acordo com a delegada Luana Medeiros, uma das médicas que atendeu o menino relatou que a violência das agressões provocou o deslocamento do coração e o afundamento do crânio. A profissional também informou que as lesões não são compatíveis apenas com os socos e a batida na cabeça descritos pelo suspeito.

O missionário norte-americano Dandre Jermaine Grayson, de 33 anos, confessou o crime e está preso preventivamente. A mãe da criança também foi presa. A Polícia Civil investiga os crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e omissão.

Segundo o depoimento do investigado, ele desferiu socos no peito e no abdômen do filho e bateu a cabeça da criança contra o chão. O próprio pai levou o menino ao hospital, onde a equipe médica identificou múltiplas lesões e acionou a Polícia Militar.

A criança foi transferida para Porto Alegre devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu. A causa da morte ainda será confirmada pelo laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Com informações do Metrópoles.

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