O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu neste domingo (7) que pode desistir de ser candidato à Presidência, mas disse que, para isso, haverá um "preço".

"Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim", disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após participar de um culto evangélico em Brasília.