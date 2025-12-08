As primeiras cenas do filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro começaram a circular nas redes sociais e já movimentam fãs e críticos. Os vídeos mostram a recriação do atentado a faca sofrido pelo ex-presidente durante a campanha de 2018, em Juiz de Fora (MG), além de cenas que têm sido apontadas como polêmicas.

A produção leva o nome “Jair Bolsonaro: The Dark Horse”. Segundo informações que circulam na internet, o roteiro teria sido escrito pelo deputado federal Mario Frias. Nas imagens, o ator norte-americano Jim Caviezel aparece caracterizado para interpretar Bolsonaro.