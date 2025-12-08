As primeiras cenas do filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro começaram a circular nas redes sociais e já movimentam fãs e críticos. Os vídeos mostram a recriação do atentado a faca sofrido pelo ex-presidente durante a campanha de 2018, em Juiz de Fora (MG), além de cenas que têm sido apontadas como polêmicas.
A produção leva o nome “Jair Bolsonaro: The Dark Horse”. Segundo informações que circulam na internet, o roteiro teria sido escrito pelo deputado federal Mario Frias. Nas imagens, o ator norte-americano Jim Caviezel aparece caracterizado para interpretar Bolsonaro.
Os trechos vazados exibem desde o momento do ataque até a chegada do então candidato ao hospital, além de passagens que retratam a ascensão política do ex-presidente, da campanha eleitoral à chegada ao Palácio do Planalto. Apesar da repercussão, o longa ainda não tem data oficial de estreia. Há especulações de que possa ser lançado em 2026, mas nada foi confirmado.
O vereador Carlos Bolsonaro compartilhou vídeos dos bastidores no X e publicou uma foto com Caviezel. Já Mario Frias exaltou o papel do cinema como ferramenta política e citou o envolvimento de Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, além de agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao cineasta Cyrus Nowrasteh.
