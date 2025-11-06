06 de novembro de 2025
'HERÓI CONSERVADOR'

Filme americano sobre Bolsonaro avança e tem elenco em formação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
O diretor exige semelhança física e fluência em inglês com sotaque brasileiro.
O projeto do longa-metragem americano que pretende retratar Jair Bolsonaro como “herói improvável” voltou a movimentar bastidores no Brasil. Dois meses após a visita do diretor Cyrus Nowrasteh, ligado à direita cristã nos Estados Unidos, a produção de Dark Horse, expressão que significa "Azarão", continua em andamento e já avança na escolha do elenco. As informações são da Veja.

Leia mais: Moraes aprova cela com TV e ar para Bolsonaro, diz site

A equipe de Nowrasteh esteve no país em setembro, em meio aos julgamentos que podem definir o futuro político do ex-presidente, e promoveu testes com atores brasileiros para os papéis de Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo. O diretor exige semelhança física e fluência em inglês com sotaque brasileiro.

Produzido por Michael Davis, o filme deve começar a ser rodado entre o fim de 2025 e o início de 2026, com locações no Brasil e na Argentina. A trama cobre desde a facada em Juiz de Fora (MG) até a ascensão de Bolsonaro à Presidência, em 2018.

O projeto é mantido sob sigilo, mas fontes do setor afirmam que a narrativa terá forte tom político e deve reforçar uma visão positiva do ex-presidente.

O que já se sabe sobre o filme “Dark Horse”

Detalhe Informação
Diretor Cyrus Nowrasteh (ligado à direita cristã dos EUA)
Produtor Michael Davis
Título Dark Horse (Cavalo Negro, em tradução livre)
Tema A trajetória política de Jair Bolsonaro
Filmagens Brasil e Argentina
Início das gravações Previsto para o fim de 2025
Elenco em seleção Michelle, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro
Linguagem exigida Inglês com sotaque brasileiro
Enfoque Versão heroica da ascensão de Bolsonaro

