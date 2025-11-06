O projeto do longa-metragem americano que pretende retratar Jair Bolsonaro como “herói improvável” voltou a movimentar bastidores no Brasil. Dois meses após a visita do diretor Cyrus Nowrasteh, ligado à direita cristã nos Estados Unidos, a produção de Dark Horse, expressão que significa "Azarão", continua em andamento e já avança na escolha do elenco. As informações são da Veja.

A equipe de Nowrasteh esteve no país em setembro, em meio aos julgamentos que podem definir o futuro político do ex-presidente, e promoveu testes com atores brasileiros para os papéis de Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo. O diretor exige semelhança física e fluência em inglês com sotaque brasileiro.