O projeto do longa-metragem americano que pretende retratar Jair Bolsonaro como “herói improvável” voltou a movimentar bastidores no Brasil. Dois meses após a visita do diretor Cyrus Nowrasteh, ligado à direita cristã nos Estados Unidos, a produção de Dark Horse, expressão que significa "Azarão", continua em andamento e já avança na escolha do elenco. As informações são da Veja.
A equipe de Nowrasteh esteve no país em setembro, em meio aos julgamentos que podem definir o futuro político do ex-presidente, e promoveu testes com atores brasileiros para os papéis de Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo. O diretor exige semelhança física e fluência em inglês com sotaque brasileiro.
Produzido por Michael Davis, o filme deve começar a ser rodado entre o fim de 2025 e o início de 2026, com locações no Brasil e na Argentina. A trama cobre desde a facada em Juiz de Fora (MG) até a ascensão de Bolsonaro à Presidência, em 2018.
O projeto é mantido sob sigilo, mas fontes do setor afirmam que a narrativa terá forte tom político e deve reforçar uma visão positiva do ex-presidente.
O que já se sabe sobre o filme “Dark Horse”
|Detalhe
|Informação
|Diretor
|Cyrus Nowrasteh (ligado à direita cristã dos EUA)
|Produtor
|Michael Davis
|Título
|Dark Horse (Cavalo Negro, em tradução livre)
|Tema
|A trajetória política de Jair Bolsonaro
|Filmagens
|Brasil e Argentina
|Início das gravações
|Previsto para o fim de 2025
|Elenco em seleção
|Michelle, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro
|Linguagem exigida
|Inglês com sotaque brasileiro
|Enfoque
|Versão heroica da ascensão de Bolsonaro