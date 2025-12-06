Uma mulher de 33 anos foi morta nesta sexta-feira (5) em Araraquara (a 273 km de São Paulo) e, horas depois, o ex-companheiro dela, suspeito de ter cometido o crime, morreu em acidente em uma rodovia.

Francisca da Silva Lima foi assassinada a facadas na cidade do interior paulista, em frente à casa em que morava com seu filho, no Parque São Paulo.