A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (8), dois sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro suspeitos de repassar informações sigilosas a integrantes do crime organizado. A prisão foi efetuada durante a Operação Tredo, que investiga vazamento de dados sobre operações em comunidades do estado.
Leia mais: Presidente da Alerj é preso por vazamento de informação
Segundo a PF, a operação cumpriu 11 mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, autorizados pela Justiça especializada em crime organizado. Além das prisões, foram apreendidos três veículos e aparelhos celulares dos investigados.
As investigações começaram a partir de um caso que envolvia um militar da Marinha, apontado como responsável por fornecer drones e treinar criminosos para operar os equipamentos. A partir desse material, os investigadores identificaram policiais militares que teriam avisado com antecedência líderes do grupo criminoso sobre operações planejadas, permitindo que eles se organizassem para escapar ou reagir às ações.
Entre os alvos está o sargento do BOPE que era responsável por organizar a escala das equipes que participariam das operações.
A Polícia Federal informou que esta fase da investigação busca identificar outros possíveis envolvidos e faz parte do esforço contínuo para combater a atuação de organizações criminosas no Rio de Janeiro.
Tredo, nome da operação, significa “traidor”, em referência à quebra de confiança atribuída aos investigados.