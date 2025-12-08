A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (8), dois sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro suspeitos de repassar informações sigilosas a integrantes do crime organizado. A prisão foi efetuada durante a Operação Tredo, que investiga vazamento de dados sobre operações em comunidades do estado.

Segundo a PF, a operação cumpriu 11 mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, autorizados pela Justiça especializada em crime organizado. Além das prisões, foram apreendidos três veículos e aparelhos celulares dos investigados.