O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), deputado estadual (União Brasil), foi preso nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal durante a Operação Unha e Carne.

De acordo com a PF, ele é suspeito de ter repassado informações sigilosas da Operação Zargun, que levou à prisão do então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB).

A reportagem tenta contato com a defesa do deputado.