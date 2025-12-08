Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa nordeste do Japão na noite desta segunda-feira (6), horário local, e levou à emissão de um alerta de tsunami para diversas regiões do país. O tremor foi registradoo a cerca de 70 quilômetros da costa, a uma profundidade aproximada de 53 quilômetros, segundo autoridades meteorológicas.
De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, ondas de até 3 metros podem atingir áreas costeiras das províncias de Iwate, Aomori e partes de Hokkaido. Em Aomori, já foi registrada uma elevação do nível do mar de cerca de 40 centímetros.
O tremor também foi sentido em Tóquio, onde durou mais de 30 segundos. A primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que o governo está mobilizado para avaliar danos e coordenar ações de emergência, priorizando a preservação de vidas.
O Japão está localizado no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, região de forte atividade sísmica. O país já enfrentou grandes desastres do tipo, como o terremoto de 2011 que provocou um tsunami de grandes proporções.
*Com informações da CNN
