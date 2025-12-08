Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa nordeste do Japão na noite desta segunda-feira (6), horário local, e levou à emissão de um alerta de tsunami para diversas regiões do país. O tremor foi registradoo a cerca de 70 quilômetros da costa, a uma profundidade aproximada de 53 quilômetros, segundo autoridades meteorológicas.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, ondas de até 3 metros podem atingir áreas costeiras das províncias de Iwate, Aomori e partes de Hokkaido. Em Aomori, já foi registrada uma elevação do nível do mar de cerca de 40 centímetros.