VÍDEO mostra tsunami que acompanhou terremoto no Japão e Rússia

Um terremoto de magnitude 8,8, o mais forte no mundo desde o de 2011, que causou o desastre nuclear de Fukushima, atingiu a península de Kamtchatka, na Rússia, nesta quarta-feira (30), ainda noite de terça no Brasil, gerando um tsunami que atingiu o território russo e o Japão com ondas de até 5 metros.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS), o terremoto foi superficial, a uma profundidade de 19,3 km, com epicentro a cerca de 125 km a leste da cidade russa de Petropávlovsk-Kamtchatski. Anteriormente, o órgão havia publicado que o terremoto atingiu magnitude 8,0 ?o número foi revisado minutos depois para 8,7 e, mais tarde, para 8,8.

Pouco mais de 30 minutos após o primeiro tremor, o serviço americano emitiu um alerta de outro terremoto de magnitude 6,9, a cerca de 48 km de distância do primeiro e a uma profundidade de 10 km. Quanto mais próximo da superfície é o terremoto, maior é o potencial de destruição.

A região, no entanto, é preparada para esse tipo de fenômeno - Kamtchatski fica no extremo oriente da Rússia, no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região geologicamente ativa que é propensa a grandes terremotos e erupções vulcânicas.

Mesmo assim, pouco após o tremor, autoridades russas informaram que havia relatos de pessoas com ferimentos leves e prédios danificados no leste do país. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que não houve vítimas devido à qualidade das construções na região e ao bom funcionamento dos sistemas de alerta.