Dois homens armados invadiram a biblioteca Municipal Mário de Andrade, na Consolação, região central de São Paulo, na manhã deste domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, algumas obras de arte foram levadas e os bandidos fugiram.

Os criminosos renderam funcionários e guardas-municipais, não houve vítimas e nem relatos de tiros disparados.

Eles fugiram em direção ao metrô Anhangabaú, segundo a corporação.