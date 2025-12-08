08 de dezembro de 2025
A CAMINHO DO CAPS

Paciente pula de ambulância em movimento no Rio; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/SBT News
Durante o trajeto, ele enganou os socorristas, conseguiu destravar a porta traseira e pulou.
Um homem de 47 anos saltou de uma ambulância em movimento durante transferência médica na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no sábado (6), quando o veículo atravessava o Túnel Zuzu Angel.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente, identificado como usuário de drogas, era levado do CER Barra (Centro de Emergência Regional) para o CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) Maria do Socorro, na Rocinha. Durante o trajeto, ele enganou os socorristas, conseguiu destravar a porta traseira e pulou do veículo ainda em movimento na tentativa de fuga.

Após o salto, foi contido pela equipe, recolocado na ambulância e levado até o destino. Na unidade, tomou banho, trocou de roupa sozinho e, algumas horas depois, deixou o local por conta própria.

*Com informações do SBT News

