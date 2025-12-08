Um homem de 47 anos saltou de uma ambulância em movimento durante transferência médica na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no sábado (6), quando o veículo atravessava o Túnel Zuzu Angel.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente, identificado como usuário de drogas, era levado do CER Barra (Centro de Emergência Regional) para o CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) Maria do Socorro, na Rocinha. Durante o trajeto, ele enganou os socorristas, conseguiu destravar a porta traseira e pulou do veículo ainda em movimento na tentativa de fuga.