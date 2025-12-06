A Perícia Médica Federal promove neste sábado (6) e domingo (7) um mutirão nacional para antecipar atendimentos em 92 agências da Previdência Social. A iniciativa busca reduzir a fila e acelerar a análise de benefícios, com quase 19 mil perícias previstas; mais de 13 mil já agendadas, e cerca de seis mil vagas ainda disponíveis.

Os atendimentos serão feitos presencialmente ou pela modalidade remota Perícia Conectada, usada em regiões onde faltam peritos. O modelo permite avaliação médica à distância, mantendo sigilo, privacidade e autonomia do profissional para definir a forma de atendimento.

O mutirão é uma ação conjunta da Perícia Médica Federal e do INSS para dar mais velocidade às análises e diminuir o tempo de espera dos segurados.

Serviço