06 de dezembro de 2025
PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS faz mutirão de perícias neste fim de semana; veja onde

Por | da Rede Sampi
Tempo de leitura: 4 min
Reprodução/Ministério da Previdência Social
Os atendimentos serão feitos presencialmente ou pela modalidade remota Perícia Conectada, usada em regiões onde faltam peritos.
A Perícia Médica Federal promove neste sábado (6) e domingo (7) um mutirão nacional para antecipar atendimentos em 92 agências da Previdência Social. A iniciativa busca reduzir a fila e acelerar a análise de benefícios, com quase 19 mil perícias previstas; mais de 13 mil já agendadas, e cerca de seis mil vagas ainda disponíveis.

Os atendimentos serão feitos presencialmente ou pela modalidade remota Perícia Conectada, usada em regiões onde faltam peritos. O modelo permite avaliação médica à distância, mantendo sigilo, privacidade e autonomia do profissional para definir a forma de atendimento.

O mutirão é uma ação conjunta da Perícia Médica Federal e do INSS para dar mais velocidade às análises e diminuir o tempo de espera dos segurados.

Serviço

Segurados que desejam antecipar a perícia devem entrar em contato pelo telefone 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o Meu INSS, via site ou aplicativo. É necessário comparecer à agência no dia e horário confirmados no agendamento.

Confira os locais com mutirão:

Mutirões da Perícia Médica Federal — 6 e 7 de dezembro de 2025

UF | Unidade | Vagas previstas
AC | APS Cruzeiro Do Sul | 80
AC | APS Rio Branco - Centro | 150
AL | APS Maceió - Almirante Álvaro Calheiros | 509
AL | APS Maceió - Tabuleiro Do Martins | 161
AL | APS Maceió - Jatiúca | 64
AM | APS Manaus - Codajás | 280
BA | APS Barreiras | 840
BA | APS Castro Alves | 110
BA | APS Ilhéus | 30
BA | APS Itabuna | 55
BA | APS Jequié | 78
BA | APS Nazaré/BA | 216
BA | APS Santo Antônio De Jesus | 452
CE | APS Ubajara | 202
DF | APS Brasília - Planaltina | 160
DF | APS Brasília - Taguatinga | 280
ES | APS Cachoeiro De Itapemirim | 108
MA | AGÊNCIA CONECTADA São Domingos Do Maranhão - Teleavaliação | 150
MA | APS Balsas | 360
MG | APS Montes Claros | 490
MG | APS Teófilo Otoni | 200
MS | APS Campo Grande - Horto Florestal | 60
MT | APS Confresa | 34
MT | APS Cuiabá - Batista Das Neves | 320
MT | APS Juína | 60
MT | APS Sinop | 80
PA | APS Goianésia Do Pará | 34
PA | APS Itaituba | 30
PA | APS Jacundá | 34
PA | APS Marabá | 352
PA | APS Parauapebas | 136
PA | APS Redenção/PA | 34
PA | APS Rondon Do Pará | 34
PA | APS Tucuruí | 64
PA | APS Xinguara | 20
PE | APS Recife - Encruzilhada | 900
PE | APS Serra Talhada | 220
PI | APS Parnaíba | 336
PI | APS Teresina - Centro | 365
PR | APS Campo Mourão | 224
PR | APS Curitiba - Visconde De Guarapuava | 1.428
PR | APS Guarapuava | 200
PR | APS Londrina - Shangrilá | 900
RJ | APS Cabo Frio | 528
RJ | APS Duque De Caxias - Avenida Nilo Peçanha | 308
RJ | APS Itaboraí | 138
RJ | APS Rio De Janeiro - Bangu | 304
RJ | APS Rio De Janeiro - Praça Da Bandeira | 840
RJ | APS Teresópolis | 130
RN | APS Mossoró | 380
RO | APS Nova Brasilândia | 160
RS | APS Encantado | 204
RS | APS Farroupilha | 28
RS | APS Pelotas | 708
RS | APS Rio Grande | 204
RS | APS Santiago | 130
RS | APS Uruguaiana | 400
SC | AGÊNCIA CONECTADA Canoinhas - Teleavaliação | 300
SP | APS Amparo/SP | 48
SP | APS Araras | 64
SP | APS Artur Nogueira | 60
SP | APS Assis | 70
SP | APS Avaré | 24
SP | APS Bauru | 24
SP | APS Botucatu | 24
SP | APS Caçapava | 41
SP | APS Capivari | 38
SP | APS Carapicuíba | 150
SP | APS Cerquilho | 38
SP | APS Conchal | 38
SP | APS Guararema | 40
SP | APS Itapevi | 55
SP | APS Jaú | 24
SP | APS Jundiaí - Eloy Chaves | 48
SP | APS Laranjal Paulista | 32
SP | APS Lençóis Paulista | 24
SP | APS Limeira | 100
SP | APS Marília | 144
SP | APS Ourinhos | 96
SP | APS Piracicaba | 100
SP | APS Rio Claro/SP | 45
SP | APS Rio Das Pedras | 42
SP | APS Santa Cruz Do Rio Pardo | 96
SP | APS Santo André/SP | 800
SP | APS São Caetano Do Sul | 230
SP | APS São José Dos Campos | 40
SP | APS São Pedro/SP | 56
SP | APS Taubaté | 40
SP | APS Tietê | 40
SP | APS Ubatuba | 20
SP | APS Vargem Grande Paulista | 45
TO | APS Palmas | 530

Total: 18.868 vagas

