Cachorrinha vai de ambulância com tutor até o hospital; VÍDEO

Uma cena emocionante chamou a atenção de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Soledade (RS), na última quinta-feira (8). Após um idoso de 69 anos ser atropelado na BR-386, sua cachorrinha de estimação demonstrou um forte laço de fidelidade ao recusar-se a deixá-lo, acompanhando-o dentro da ambulância até o hospital, informou o Uol.

Leia mais: Cão se recusa a abandonar corpo de tutor que morreu afogado

De acordo com Luiz Henrique Bohrer, que participou do atendimento e registrou o momento em vídeo, o animal permaneceu ao lado do tutor ferido mesmo enquanto ele recebia os primeiros socorros na pista. A cadela chegou a tentar afastar quem se aproximava, como se tentasse protegê-lo.