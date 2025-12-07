Um motorista atropelou e arrastou por alguns metros uma criança em Guarapuava, no Paraná. O condutor seguiu sem prestar socorro, mas foi detido na sequência por policiais. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

A criança foi atingida por um Monza na tarde desse sábado (6), em Guarapuava, no Paraná.

Imagens mostram que o menino estava em uma rua tranquila. Não havia movimento e a visibilidade era total na área. Após ser atingida pelo carro, a vítima é jogada para a parte de baixo do veículo e é arrastada por alguns metros.