O Comando Vermelho expandiu fronteiras e hoje seus negócios alcançam ao menos 8 dos 12 países da América do Sul, segundo dados da Polícia Federal. A facção atua principalmente com serviços de logística para grupos internacionais, com o objetivo de facilitar o escoamento de drogas para Europa e África.

Além da presença no Brasil, o CV tem negócios na Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, Suriname, Paraguai e Bolívia.

Dados da Polícia Federal obtidos pela Folha mostram que a projeção internacional do Comando Vermelho ocorre por meio de negócios e parcerias com grupos criminosos locais. Esses acordos servem para viabilizar o envio de drogas e armas destinadas tanto ao mercado brasileiro como ao exterior.