O senador Flávio Bolsonaro afirmou que sua indicação para disputar a Presidência em 2026 recebeu apoio imediato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apurou o portal Metrópoles, e buscou tranquilizar investidores após a forte queda da Bolsa nesta sexta-feira (5). As declarações foram feitas em entrevista no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após reunião entre os dois no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo Flávio, Tarcísio manifestou respaldo total à sua escolha. “Quando eu conversei com ele [Tarcísio] para falar de como é que tinha sido tomada a decisão com o presidente Bolsonaro, ele teve a postura que eu teria se fosse o contrário, que eu teria se fosse o Tarcísio o indicado pelo presidente Bolsonaro, de total apoio, de parceria, de respeito. E falou isso com todas as letras”, disse o senador. A reação do mercado, porém, foi imediata: a B3 caiu 4,31% após a revelação do nome do candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.