O anúncio de que Flávio Bolsonaro deve disputar a Presidência em 2026 provocou forte reação negativa do mercado financeiro nesta sexta-feira (5) elevando o dólar e derrubando a bolsa logo após a notícia ganhar tração entre investidores.
O dólar avançou mais de 2% e fechou a R$ 5,43, no maior patamar em quase dois meses. A percepção de aumento da incerteza eleitoral, especialmente após a frustração da expectativa por uma chapa entre Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro, vista como mais competitiva, pressionou o câmbio ao longo do dia.
A Bolsa também sentiu o impacto da mudança no cenário político. O Ibovespa operou com queda superior a 3%, refletindo a fuga de investidores diante do risco fiscal e político associado à indefinição sobre a força da direita na disputa de 2026.
Além do fator eleitoral, o mercado acompanhou dados econômicos. O PIB brasileiro do terceiro trimestre cresceu apenas 0,1%, reforçando projeções de corte de juros pelo Banco Central no início de 2026. Nos EUA, o PCE subiu 0,3% em setembro, dentro do esperado, sustentando a expectativa de redução dos juros pelo Federal Reserve na próxima reunião.
Apesar da volatilidade, analistas avaliam que a bolsa pode encontrar espaço para recuperação no médio prazo, apoiada por ativos descontados e possível ciclo de afrouxamento monetário.
*Com informações do G1