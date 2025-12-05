O anúncio de que Flávio Bolsonaro deve disputar a Presidência em 2026 provocou forte reação negativa do mercado financeiro nesta sexta-feira (5) elevando o dólar e derrubando a bolsa logo após a notícia ganhar tração entre investidores.

O dólar avançou mais de 2% e fechou a R$ 5,43, no maior patamar em quase dois meses. A percepção de aumento da incerteza eleitoral, especialmente após a frustração da expectativa por uma chapa entre Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro, vista como mais competitiva, pressionou o câmbio ao longo do dia.