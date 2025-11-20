O influenciador Renan Romero Rezende, 32, conhecido como Gigante du Grau, foi assassinado com tiros à queima-roupa no final da tarde desta quarta-feira (19) em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Ele foi morto na rua Renato Barillari, no Parque Ribeirão Preto, quando foi ao local para deixar duas motocicletas para serem pintadas.