O jornal britânico Financial Times incluiu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entre as 25 pessoas mais influentes de 2025: ele foi classificado na categoria “Heróis”. No perfil assinado pela historiadora Lilia Moritz Schwarcz, o magistrado é destacado como “símbolo da democracia e da justiça no Brasil” por sua atuação no julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

No texto, o FT enfatiza que, em um momento em que “muitas cortes supremas capitularam ao poder de autocratas”, Moraes tomou posição firme contra ataques ao sistema eleitoral e ajudou a desmontar redes de desinformação e responsabilizar autoridades envolvidas no golpe — reforçando que a Constituição não é meramente simbólica.