O jornal britânico Financial Times incluiu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entre as 25 pessoas mais influentes de 2025: ele foi classificado na categoria “Heróis”. No perfil assinado pela historiadora Lilia Moritz Schwarcz, o magistrado é destacado como “símbolo da democracia e da justiça no Brasil” por sua atuação no julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
Leia mais: Moraes vota pela condenação de Bolsonaro e aliados
No texto, o FT enfatiza que, em um momento em que “muitas cortes supremas capitularam ao poder de autocratas”, Moraes tomou posição firme contra ataques ao sistema eleitoral e ajudou a desmontar redes de desinformação e responsabilizar autoridades envolvidas no golpe — reforçando que a Constituição não é meramente simbólica.
Além de Moraes, a lista traz outras personalidades influentes de 2025 em diferentes categorias:
-
Criadores — como a cantora hispano-americana Rosalía, o cantor porto-riquenho Bad Bunny e a atriz e cantora britânica-americana Cynthia Erivo.
-
Líderes — entre eles o CEO da empresa de tecnologia NVIDIA, Jensen Huang, e o investidor bilionário Peter Thiel, além de figuras políticas e empresariais com projeção global.
-
Outros “Heróis” — como a escritora canadense Margaret Atwood, a atriz americana e ativista Jane Fonda, o golfista irlandês Rory McIlroy e a criadora de conteúdo infantil Ms Rachel, reconhecidos por contribuírem cultural e socialmente em contextos distintos.
O FT afirma que a seleção não busca ranquear poder, prestígio ou popularidade, mas destacar quem, com seus talentos, ideias ou atitudes, ajudou a moldar “a maneira como vivemos hoje”.